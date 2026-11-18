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Деловой саммит АТЭС призвал поддержать реализацию повестки по открытому небу

Деловой саммит АТЭС призвал поддержать реализацию повестки по открытому небу - 18.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС призвал поддержать реализацию повестки по открытому небу

Участники делового саммита АТЭС призвали поддержать реализацию повестки дня объединения по открытому небу для развития транспортной взаимосвязанности, говорится | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:02+0300

2026-11-18T18:02+0300

2026-11-18T18:04+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС призвали поддержать реализацию повестки дня объединения по открытому небу для развития транспортной взаимосвязанности, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "Поддерживаем цифровую и поэтапную реализацию повестки дня АТЭС по открытому небу для содействия развитию транспортной взаимосвязанности в воздушном, морском и наземном пространстве", - сказано в документе. "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.

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