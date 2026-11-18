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"Разменная монета": Европа в панике из-за плана США по Украине, пишет Bloomberg

"Разменная монета": Европа в панике из-за плана США по Украине, пишет Bloomberg - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Разменная монета": Европа в панике из-за плана США по Украине, пишет Bloomberg

Внезапный натиск США ради масштабного соглашения о прекращении конфликта России и Украины поставил Европу в уязвимое положение, пишет Bloomberg. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:05+0300

2026-11-18T11:05+0300

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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Внезапный натиск США ради масштабного соглашения о прекращении конфликта России и Украины поставил Европу в уязвимое положение, пишет Bloomberg."Спецпосланники США подталкивают российских и украинских официальных лиц рассмотреть новые предложения по правилам НАТО, размещению вооружений и дислокации войск в Европе в контексте мирных переговоров", — подчеркивает агентство со ссылкой на источники.Как отмечает Bloomberg, Вашингтон обратился к Киеву с вопросом, готов ли тот уступить Донбасс в обмен на членство в НАТО. Это нарушает давний принцип европейцев: сначала должны прекратиться боевые действия, и только потом можно обсуждать перемещение войск.Американские переговорщики считают, что предоставление Украине надежных гарантий безопасности по образцу НАТО и достижение взаимопонимания с Россией по архитектуре европейской безопасности — ключ к более широкому соглашению по таким вопросам, как территориальный, где переговоры давно зашли в тупик, добавляет агентство."Эта идея вызывает серьезную тревогу у многих в Европе, особенно в странах, граничащих с Россией. По их мнению, такой подход соответствует сценарию Москвы и несет риск вывода размещенных там войск НАТО, призванных обеспечивать их безопасность", — уточняет Bloomberg.При этом, по данным агентства, на саммите в пятницу многие лидеры ЕС признали, что им следует хотя бы участвовать в параллельных обсуждениях, чтобы не злить США. Некоторые предположили, что пришло время вернуться к разговору о членстве Украины в НАТО. Альтернатива — остаться в стороне, пока другие готовят неприемлемые уступки, или наблюдать, как Трамп просто бросит переговоры, как, по-видимому, только что поступил с Ираном."Разумеется, восточный фланг не является разменной монетой, и ни о каких сферах влияния не может быть и речи", — приводит Bloomberg слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.Агентство утверждает, что переговоры с Россией несут в себе большие риски для Европы."Любой компромисс, скорее всего, встретит сопротивление внутри ЕС, состоящего из 27 стран-членов, и со стороны его союзников", — заключает Bloomberg.

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европа, сша, украина, нато, россия