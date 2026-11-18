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"Катастрофическая цена": в Британии испугались победы России на Украине

"Катастрофическая цена": в Британии испугались победы России на Украине - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Катастрофическая цена": в Британии испугались победы России на Украине

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейцев поддержать Украину, предупредив о катастрофической цене в случае победы России в конфликте. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:11+0300

2026-11-18T12:11+0300

2026-11-18T12:11+0300

украина

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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейцев поддержать Украину, предупредив о катастрофической цене в случае победы России в конфликте."Сегодня страны взяли на себя новые обязательства по поддержке Украины этой зимой и в 2027 году. На самом деле наш общий и недвусмысленный посыл заключается в том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал он на пресс-конференции после встречи контактной группы по обороне Украины.Стритинг признал, что перед Европой стоят серьезные проблемы, связанные со стоимостью жизни, а мировая экономическая ситуация очень сложная. Однако, по мнению британского министра, европейцы должны сравнивать цену поддержки Киева с ценой его поражения."Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу", — добавил он.

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украина, великобритания, европа