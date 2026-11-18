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В Раде заявили о хищении 15,2 миллиона долларов, выделенных на защиту энергетики

В Раде заявили о хищении 15,2 миллиона долларов, выделенных на защиту энергетики - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Раде заявили о хищении 15,2 миллиона долларов, выделенных на защиту энергетики

Более 15 миллионов долларов, выделенных на защиту энергообъектов под Киевом, было украдено, заявил депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:11+0300

2026-11-18T15:11+0300

2026-11-18T15:11+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 15 миллионов долларов, выделенных на защиту энергообъектов под Киевом, было украдено, заявил депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. "Я более чем уверен, что там из 800 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов – ред.) 700 миллионов гривен (15,2 миллиона долларов – ред.) были украдены. Это… из тех (средств - ред.), которые получили они авансом", - сказал Нагорняк в эфире украинского Youtube-канала "Суперпозиция". По его словам, кто-то дал команду перечислить деньги аферистам, которые никакого отношения к строительству не имеют. Он уверен, что выделенные на строительство авансом средства перевели в фирмы, занимающиеся обналичиванием денег. "Эти деньги были выведены для того, чтобы раздать их по карманам и купить на эти деньги Rolls-Royce, квартиры в "Новопечерских Липках" (элитный жилой комплекс в престижном районе Киева – ред.) и так далее. То есть это украденные у государства деньги. Из-за этого эти защитные сооружения до сих пор не построены", - сказал Нагорняк. В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.

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