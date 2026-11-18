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Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине
Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине - 18.11.2026, ПРАЙМ
Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зима на Украине будет тяжелой и к этому необходимо готовиться. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:12+0300
2026-11-18T15:12+0300
2026-11-18T15:12+0300
мировая экономика
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хельсинки
александр стубб
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зима на Украине будет тяжелой и к этому необходимо готовиться. "Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине", - сказал Стубб на мероприятии агентства Блумберг в Хельсинки, добавив, что он не считает, что конфликт удастся урегулировать до конца года. По мнению финского президента, подготовка к зиме должна включать готовность энергетических объектов, систем ПВО и финансирование. При этом он считает, что "если не говорить о мире", то достичь его не получится. Еще в начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова. А советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов советовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина.
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мировая экономика, украина, финляндия, хельсинки, александр стубб, рада
Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, Александр Стубб, Рада
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зима на Украине будет тяжелой и к этому необходимо готовиться.
"Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине", - сказал Стубб на мероприятии агентства Блумберг в Хельсинки, добавив, что он не считает, что конфликт удастся урегулировать до конца года.
По мнению финского президента, подготовка к зиме должна включать готовность энергетических объектов, систем ПВО и финансирование.
При этом он считает, что "если не говорить о мире", то достичь его не получится.
Еще в начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова. А советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов советовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина.