https://1prime.ru/20261118/ukraina-875335435.html

Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине

Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине - 18.11.2026, ПРАЙМ

Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зима на Украине будет тяжелой и к этому необходимо готовиться. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:12+0300

2026-11-18T15:12+0300

2026-11-18T15:12+0300

мировая экономика

украина

финляндия

хельсинки

александр стубб

рада

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875335435.jpg?1795003924

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зима на Украине будет тяжелой и к этому необходимо готовиться. "Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине", - сказал Стубб на мероприятии агентства Блумберг в Хельсинки, добавив, что он не считает, что конфликт удастся урегулировать до конца года. По мнению финского президента, подготовка к зиме должна включать готовность энергетических объектов, систем ПВО и финансирование. При этом он считает, что "если не говорить о мире", то достичь его не получится. Еще в начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова. А советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов советовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина.

украина

финляндия

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, финляндия, хельсинки, александр стубб, рада