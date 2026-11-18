https://1prime.ru/20261118/ukraina-875341388.html

ЕК хочет направить 25 миллиардов евро из нового кредита Украине на военные нужды

ЕК хочет направить 25 миллиардов евро из нового кредита Украине на военные нужды - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЕК хочет направить 25 миллиардов евро из нового кредита Украине на военные нужды

Еврокомиссия предложила направить на военные нужды большую часть нового кредита Украине - 25 миллиардов евро, остальные 20 миллиардов - на бюджетную поддержку. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:53+0300

2026-11-18T16:53+0300

2026-11-18T16:53+0300

финансы

мировая экономика

украина

ес

европа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875341388.jpg?1795009981

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила направить на военные нужды большую часть нового кредита Украине - 25 миллиардов евро, остальные 20 миллиардов - на бюджетную поддержку. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что Евросоюз своей позицией, а также финансовой и военной поддержкой Украины исключил себя из переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". "Предлагаемая поддержка будет состоять из двух компонентов: до 25 миллиардов евро на военную помощь и до 20 миллиардов евро на общую бюджетную поддержку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Кредит станет дополнением к ранее согласованному на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. C учетом нового предложения Евросоюз рассчитывает предоставить Киеву 90 миллиардов евро в 2027 году. Дополнительный дефицит финансирования Украины на 2027 год оценивается Еврокомиссией в 70 миллиардов евро. Еврокомиссия при этом хочет расширить использование доходов от замороженных российских активов и разрешить направлять их на обслуживание нового кредита на 45 миллиардов и ранее согласованного на 90 миллиардов евро. Россия неоднократно называла заморозку своих активов незаконной и предупреждала о судебных мерах в случае их изъятия.

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, ес, европа