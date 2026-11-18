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Руководители Минфина Украины признались, что в стране нет денег на 2027 год

Руководители Минфина Украины признались, что в стране нет денег на 2027 год - 18.11.2026, ПРАЙМ

Руководители Минфина Украины признались, что в стране нет денег на 2027 год

Руководители министерства финансов Украины признались, что у Киева практически нет денег на покрытие жизненных потребностей страны в 2027 году, и надежд на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:28+0300

финансы

мировая экономика

украина

киев

запад

сергей марченко

всу

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Руководители министерства финансов Украины признались, что у Киева практически нет денег на покрытие жизненных потребностей страны в 2027 году, и надежд на финансовую помощь Запада также все меньше, заявили РИА Новости российские пранк-журналисты Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). "Идея поговорить с министром финансов Украины Сергеем Марченко и его заместителем Александром Кавой родилась из желания узнать из первых уст, как же обстоит ситуация с финансами, с экономикой на Украине, как она готовится к зиме, к следующему году", - рассказали собеседники агентства. Министр финансов Украины и его заместитель, по их словам, с радостью вышли вчера на разговор, который велся от имени богатого немецкого инвестора, который якобы хочет дать денег Украине. "Дело в том, что финансовая ситуация на Украине сегодня настолько тяжелая, что Киев ищет любую возможность - кто бы что-то дал, хоть какие-то деньги, желательно безвозмездно. Поэтому-то украинский министр и купился без оглядки на этот пранк. Решил, что сейчас ему перепадет много-много денег", - отметили собеседники агентства. Беседа, по их словам, длилась минут 20, за которые министр и его заместитель поведали много интересных фактов. "Марченко, например, признался: "Ситуация на Украине сложная, нам ничего не остается, кроме как держаться". По словам Кавы, "что касается следующего года, то у нас все еще сохраняется дефицит в 32,6 миллиарда". Нужны, подчеркнул он, дополнительные средства, поскольку, хотя у нас и есть этот кредит на поддержку Украины и специальный финансовый механизм для Украины, этого недостаточно для покрытия всех наших потребностей на 2027 год", - рассказали Вован и Лексус. Марченко также сказал, что если в начале конфликта США играли ведущую роль в оказании помощи Украине, то теперь прежние кредитные средства заканчиваются, а новых значительных взносов Вашингтон не планирует. Еще министр признался, что ВСУ используют гражданские склады для хранения оружия, заключили пранкеры.

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финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко, всу