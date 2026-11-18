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Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается
Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается
Уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:03+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким временем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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мировая экономика, китай, владимир путин, ес, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, ЕС, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким временем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.