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Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается

Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: уровень жизни в странах ЕС унизительно для еврозоны снижается

Уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T08:35+0300

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китай

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким временем на европейские бизнесы граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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мировая экономика, китай, владимир путин, ес, атэс