https://1prime.ru/20261118/ushakov-875327750.html
Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа
Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа - 18.11.2026, ПРАЙМ
Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах, сообщил помощник российского лидера... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:28+0300
2026-11-18T13:28+0300
2026-11-18T13:28+0300
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875327750.jpg?1794997682
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Она (встреча - ред.) будет не одна - она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах. Не одна будет встреча", - сказал Ушаков журналистам. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее Ушаков сообщал, что в ходе саммита Путин и Трамп пообщаются несколько раз.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, россия
США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, РОССИЯ
Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа
Ушаков: Путин и Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Она (встреча - ред.) будет не одна - она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах. Не одна будет встреча", - сказал Ушаков журналистам.
Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее Ушаков сообщал, что в ходе саммита Путин и Трамп пообщаются несколько раз.