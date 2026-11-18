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Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа

Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа - 18.11.2026, ПРАЙМ

Ушаков анонсировал несколько встреч Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах, сообщил помощник российского лидера... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:28+0300

2026-11-18T13:28+0300

2026-11-18T13:28+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут не одну встречу в Шэньчжэне, они будут в разных форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Она (встреча - ред.) будет не одна - она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах. Не одна будет встреча", - сказал Ушаков журналистам. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее Ушаков сообщал, что в ходе саммита Путин и Трамп пообщаются несколько раз.

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сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, россия