https://1prime.ru/20261118/ushakov-875341089.html

"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20

"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20 - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20

Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:49+0300

2026-11-18T16:49+0300

2026-11-18T16:49+0300

юрий ушаков

владимир путин

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саммит g20

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сша

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем российского лидера Владимира Путина. Лидерский саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. "Минут за 15. Лететь-то рядом", - сказал Ушаков с улыбкой в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live". Ранее помощник президента сообщал, что решение об участии российского лидера на саммите в Майами будет во многом зависеть от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне, который проходит 18-19 ноября.

сша

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юрий ушаков, владимир путин, атэс, g20, саммит g20, россия, сша