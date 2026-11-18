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"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20
"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20 - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Лететь-то рядом": Ушаков шуткой ответил на вопрос об участии Путина в G20
Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:49+0300
2026-11-18T16:49+0300
2026-11-18T16:49+0300
юрий ушаков
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атэс
g20
саммит g20
россия
сша
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем российского лидера Владимира Путина. Лидерский саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. "Минут за 15. Лететь-то рядом", - сказал Ушаков с улыбкой в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live". Ранее помощник президента сообщал, что решение об участии российского лидера на саммите в Майами будет во многом зависеть от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне, который проходит 18-19 ноября.
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юрий ушаков, владимир путин, атэс, g20, саммит g20, россия, сша
Юрий Ушаков, Владимир Путин, АТЭС, G20, саммит G20, РОССИЯ, США
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков шуткой ответил на вопрос о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем российского лидера Владимира Путина.
Лидерский саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
"Минут за 15. Лететь-то рядом", - сказал Ушаков с улыбкой в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Ранее помощник президента сообщал, что решение об участии российского лидера на саммите в Майами будет во многом зависеть от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне, который проходит 18-19 ноября.