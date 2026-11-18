https://1prime.ru/20261118/ushakov-875348296.html

Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков

Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков

Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, сами будут определять продолжительность своей трехсторонней встречи в четверг, сообщил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:54+0300

2026-11-18T18:54+0300

2026-11-18T18:59+0300

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юрий ушаков

дональд трамп

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, сами будут определять продолжительность своей трехсторонней встречи в четверг, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг. "Лидеры сами решат, сколько выделить на обсуждение. Как пойдет", - сказал Ушаков журналистам, говоря о запланированной продолжительности трехстороннего саммита.Он предположил, что беседа может продлиться дольше заложенного часа."Если дискуссия увлечет этих трех лидеров, то их, наверное, не остановишь. Кто их может остановить? Даже служба протокола не сможет остановить", - подчеркнул Ушаков.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, дональд трамп