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Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков
Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков
Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, сами будут определять продолжительность своей трехсторонней встречи в четверг, сообщил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:54+0300
2026-11-18T18:54+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, сами будут определять продолжительность своей трехсторонней встречи в четверг, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг. "Лидеры сами решат, сколько выделить на обсуждение. Как пойдет", - сказал Ушаков журналистам, говоря о запланированной продолжительности трехстороннего саммита.Он предположил, что беседа может продлиться дольше заложенного часа."Если дискуссия увлечет этих трех лидеров, то их, наверное, не остановишь. Кто их может остановить? Даже служба протокола не сможет остановить", - подчеркнул Ушаков.
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россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, дональд трамп
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин, Си Цзиньпин и Трамп определят продолжительность встречи, заявил Ушаков
Ушаков: Путин, Си Цзиньпин и Трамп сами определят продолжительность встречи в четверг
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, сами будут определять продолжительность своей трехсторонней встречи в четверг, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг.
"Лидеры сами решат, сколько выделить на обсуждение. Как пойдет", - сказал Ушаков журналистам, говоря о запланированной продолжительности трехстороннего саммита.
Он предположил, что беседа может продлиться дольше заложенного часа.
"Если дискуссия увлечет этих трех лидеров, то их, наверное, не остановишь. Кто их может остановить? Даже служба протокола не сможет остановить", - подчеркнул Ушаков.