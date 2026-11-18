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В Узбекистане назвали сроки запуска первого реактора АЭС с участием России

В Узбекистане назвали сроки запуска первого реактора АЭС с участием России - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане назвали сроки запуска первого реактора АЭС с участием России

Пуск первого реактора строящейся с участием России АЭС в Узбекистане, как планируется, состоится на рубеже 2030 года, сообщил директор узбекского агентства по... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T00:20+0300

2026-11-18T00:20+0300

2026-11-18T00:20+0300

россия

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росатом

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пуск первого реактора строящейся с участием России АЭС в Узбекистане, как планируется, состоится на рубеже 2030 года, сообщил директор узбекского агентства по атомной энергии (Узатом) Азим Ахмедхаджаев. "Работы с фундаментом (первого блока малой мощности в составе будущей АЭС - ред.) мы планируем завершить уже в этом году и начать строительство непосредственно здания блока. Ожидаем, что... пуск у нас состоится в конце 2029-го – начале 2030-го", - сказал Ахмедхаджаев "Известиям". В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня нынешнего года состоялась заливка первого бетона в фундамент первого реактора малой мощности на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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россия, газ, узбекистан, росатом