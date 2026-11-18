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Узбекистан изучает возможности Турции в производстве оборудования для АЭС

Узбекистан изучает возможности Турции в производстве оборудования для АЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан изучает возможности Турции в производстве оборудования для АЭС

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) изучает возможности компаний, задействованных в сооружении АЭС "Аккую" в Турции, в производстве оборудования и | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:39+0300

2026-11-18T09:39+0300

2026-11-18T09:39+0300

газ

узбекистан

турция

аэс "аккую"

росатом

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) изучает возможности компаний, задействованных в сооружении АЭС "Аккую" в Турции, в производстве оборудования и компонентов для атомной электростанции (АЭС) в республике, возводимой совместно с госкорпорацией "Росатом", сообщает пресс-служба агентства. "Делегация Узбекистана продолжила рабочий визит в Турции, где ознакомилась с производственными мощностями компаний, задействованных в сооружении АЭС "Аккую", и обсудила возможности их участия в локализации производства оборудования и компонентов в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. В частности, на встречах в компаниях AVAS Group, Incetcom, ASOS Proses и VASTAŞ Valf рассмотрены перспективы размещения производственных мощностей и организации поставок на базе специальной промышленной зоны "Атом-Саноат" в Джизакской области. Узбекская сторона также посетила жилой комплекс, возводимый Ozaltın Holding для персонала АЭС "Аккую", строящуюся с участием госкорпорации "Росатом". "Рабочий визит стал продолжением последовательной работы Узбекистана по формированию локализационных мощностей и развитию производственной базы атомной отрасли. Изучение опыта строительства АЭС "Аккую" и взаимодействие с компаниями позволяют укреплять практическую основу для реализации проекта первой АЭС в стране", - добавили в Узатоме. В сентябре прошлого года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта сооружения интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

узбекистан

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газ, узбекистан, турция, аэс "аккую", росатом