https://1prime.ru/20261118/uzbekistan-875327662.html

Бизнес-миссия 52 российских компаний начала работу в Узбекистане

Бизнес-миссия 52 российских компаний начала работу в Узбекистане - 18.11.2026, ПРАЙМ

Бизнес-миссия 52 российских компаний начала работу в Узбекистане

Бизнес-миссия 52 продовольственных и сельскохозяйственных компаний из России начала работу в Узбекистане в среду, ее участники намерены найти в республике новых | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:24+0300

2026-11-18T13:24+0300

2026-11-18T13:35+0300

сельское хозяйство

россия

узбекистан

ташкент

агроэкспорт

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875327662.jpg?1794998106

ТАШКЕНТ, 18 ноя – ПРАЙМ. Бизнес-миссия 52 продовольственных и сельскохозяйственных компаний из России начала работу в Узбекистане в среду, ее участники намерены найти в республике новых партнеров, сообщает торговое представительство РФ в стране. "Сегодня в Ташкенте начала работу деловая миссия российских производителей продукции АПК, организованная министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральным центром "Агроэкспорт", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. В мероприятии принимают участие 52 российские компании, представляющие широкий ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции: зерновые и масличные культуры, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, а также удобрения и агрохимикаты. Программа бизнес-миссии предусматривает проведение индивидуальных переговоров российских участников с узбекскими импортерами, дистрибьюторами и представителями торговых сетей, а также тематических круглых столов по вопросам селекции и семеноводства, продвижения продовольственной продукции и научно-образовательного сотрудничества в сфере АПК. "Деловая миссия продлится до 20 ноября на площадке отеля InterContinental Tashkent и станет дополнительной возможностью для установления новых деловых контактов и расширения российско-узбекистанского сотрудничества в агропромышленном комплексе", - добавили в торгпредстве. Ранее вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщал, что объем торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией с Россией в январе-марте 2026 года составил 500,7 миллиона долларов, стороны намерены развивать сотрудничество в данной сфере на основе взаимной выгоды.

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, узбекистан, ташкент, агроэкспорт