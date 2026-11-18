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Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене в среду

Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене в среду - 18.11.2026, ПРАЙМ

Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене в среду

Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в среду в штаб-квартире организации в Вене, на ней рассмотрят... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T00:38+0300

2026-11-18T00:38+0300

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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в среду в штаб-квартире организации в Вене, на ней рассмотрят выполнение соглашения о гарантиях с Ираном, а также передачу ядерных материалов в рамках партнерства AUKUS, говорится в пресс-релизе агентства. "Совет управляющих МАГАТЭ проведет очередное ноябрьское заседание в штаб-квартире агентства в Вене", - сообщает МАГАТЭ. Сессия начнется в среду в 10.00 по местному времени (12.00 мск) и продлится до 20 ноября. Заседания Совета управляющих проходят за закрытыми для прессы дверями. Согласно опубликованной повестке, Совет рассмотрит вопросы ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и применения гарантий МАГАТЭ в связи с ситуацией на Украине. Как правило, в ходе обсуждения управляющие также подробно останавливаются на ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Кроме того, Совет рассмотрит применение гарантий МАГАТЭ в КНДР. Отдельными пунктами повестки значатся вопросы военно-морских ядерных силовых установок Австралии, Бразилии и Республики Корея. Кроме того, управляющие обсудят передачу ядерных материалов в контексте трехстороннего партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и применение гарантий МАГАТЭ во всех аспектах этой деятельности в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Совет управляющих обычно проводит пять сессий в год. В Совет входят 35 государств-членов, включая Россию. В полномочия органа входит, в частности, рассмотрение программы и бюджета МАГАТЭ, вопросов ядерной безопасности и гарантий, а также принятие решений по соглашениям о гарантиях и другим вопросам.

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мировая экономика, австралия, вена, иран, магатэ