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Венгрия потеряла более 25 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Венгрия потеряла более 25 миллиардов евро из-за антироссийских санкций - 18.11.2026, ПРАЙМ

Венгрия потеряла более 25 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Венгерская экономика за 2022-2025 годы потеряла в результате антироссийских санкций более 25 миллиардов евро, заявил посол России в Будапеште Евгений... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:04+0300

2026-11-18T14:04+0300

2026-11-18T14:04+0300

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Венгерская экономика за 2022-2025 годы потеряла в результате антироссийских санкций более 25 миллиардов евро, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов. "По данным венгерских экспертов, совокупные экономические потери Венгрии за период с 2022 по 2025 год превысили 10 триллионов форинтов, то есть 25 миллиардов евро", - заявил Станиславов в интервью газете Demokrata. Он добавил, что совокупные экономические потери Евросоюза в 2022-2025 годах составили 1–1,6 триллиона евро. Только за природный газ страны ЕС переплатили около 750 миллиардов евро, также значительные убытки понесли европейские компании, которые прекратили сотрудничество с Россией, их потери превышают 400-450 миллиардов евро. "Неслучайно в центре дискуссий в ЕС оказалось восстановление конкурентоспособности Европы, которая была утрачена прежде всего из-за отказа от сотрудничества с Россией, в особенности из-за прекращения закупок российских энергоносителей на надежных и экономически выгодных условиях", - отметил посол. Нелегитимные санкции Евросоюза также нанесли удар по международным производственным и логистическим цепочкам и поспособствовали усугублению проблемы задолженности, заявил посол. В начале ноябре Станиславов заявлял РИА Новости, что искусственное сворачивание торговых связей не отвечало бы интересам России и Венгрии. Российская сторона заинтересована в продолжении предметного диалога с Венгрией по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеется на сохранение востребованных форматов сотрудничества. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, венгрия, запад, будапешт, владимир путин, ес