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Вьетнам заявил о стремлении создавать долгосрочные партнерства в экономике
Вьетнам заявил о стремлении создавать долгосрочные партнерства в экономике - 18.11.2026, ПРАЙМ
Вьетнам заявил о стремлении создавать долгосрочные партнерства в экономике
Вьетнам приветствует иностранные инвестиции и стремится создавать со странами региона и мира долгосрочные стратегические партнерства в экономике, заявил в своем | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:22+0300
2026-11-18T14:22+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя – ПРАЙМ. Вьетнам приветствует иностранные инвестиции и стремится создавать со странами региона и мира долгосрочные стратегические партнерства в экономике, заявил в своем выступлении на деловом саммите АТЭС президент Вьетнама То Лам. Лидер Вьетнама подчеркнул, что в ходе процесса интенсивного экономического развития страны Вьетнам приветствует инвестиции из стран АТЭС в стратегические отрасли экономики. "В рамках этого процесса мы приветствуем компании из стран АТЭС и международных инвесторов, готовых расширять сотрудничество в таких стратегических секторах, как полупроводники, искусственный интеллект, биотехнологии, чистая энергетика, зеленая промышленность и современная инфраструктура", - сказал он. То Лам отметил, что Вьетнам также поощряет размещение международными корпорациями во Вьетнаме своих штаб-квартир, региональных офисов, а также центров исследований, разработок и инноваций. "Цель Вьетнама - не просто привлечение капитала. Речь идет о создании долгосрочных стратегических партнерств, обмене знаниями и технологиями, расширении возможностей бизнеса и создании новых продуктов", - подчеркнул вьетнамский лидер. Вьетнам также твердо намерен защищать законные права и интересы инвесторов, формировать стабильную, прозрачную и предсказуемую деловую среду, а также продолжать совершенствовать институциональные основы, одновременно развивая инфраструктуру и человеческий капитал, заявил То Лам. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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россия, мировая экономика, вьетнам, то лам, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, То Лам, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя – ПРАЙМ. Вьетнам приветствует иностранные инвестиции и стремится создавать со странами региона и мира долгосрочные стратегические партнерства в экономике, заявил в своем выступлении на деловом саммите АТЭС президент Вьетнама То Лам.
Лидер Вьетнама подчеркнул, что в ходе процесса интенсивного экономического развития страны Вьетнам приветствует инвестиции из стран АТЭС в стратегические отрасли экономики.
"В рамках этого процесса мы приветствуем компании из стран АТЭС и международных инвесторов, готовых расширять сотрудничество в таких стратегических секторах, как полупроводники, искусственный интеллект, биотехнологии, чистая энергетика, зеленая промышленность и современная инфраструктура", - сказал он.
То Лам отметил, что Вьетнам также поощряет размещение международными корпорациями во Вьетнаме своих штаб-квартир, региональных офисов, а также центров исследований, разработок и инноваций.
"Цель Вьетнама - не просто привлечение капитала. Речь идет о создании долгосрочных стратегических партнерств, обмене знаниями и технологиями, расширении возможностей бизнеса и создании новых продуктов", - подчеркнул вьетнамский лидер.
Вьетнам также твердо намерен защищать законные права и интересы инвесторов, формировать стабильную, прозрачную и предсказуемую деловую среду, а также продолжать совершенствовать институциональные основы, одновременно развивая инфраструктуру и человеческий капитал, заявил То Лам.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.