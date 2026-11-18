https://1prime.ru/20261118/vlasti-875317244.html

Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество

Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество - 18.11.2026, ПРАЙМ

Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество

Власти ФРГ в результате коалиционных переговоров достигли соглашения о временном снижении налога на электричество с января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:54+0300

2026-11-18T10:54+0300

2026-11-18T10:54+0300

мировая экономика

фрг

германия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875317244.jpg?1794988462

БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Власти ФРГ в результате коалиционных переговоров достигли соглашения о временном снижении налога на электричество с января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, выпущенный коалицией. "Коалиционное правительство снизит налог на электроэнергию до европейского минимального уровня с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года, на первых порах снижение будет ограничено по срокам действия", - приводит издание цитату из документа. Согласно документу, достижение этой меры будет компенсировано за счет средств, выделяемых на поддержку возобновляемой энергетики. Если окажется, что экономия по этой статье недостаточна для компенсации, коалиция примет пакет мер по оптимизации расходов. Как уточняет газета, правительство намерено продолжать снижение налогов и после 2027 года. На переговорах, согласно источникам, также обсуждалось введение потолка цен на топливо. Федеральное правительство 2 декабря должно утвердить соответствующий законопроект и сопутствующее постановление. Введение потолка цен ожидается с января. Еще одной темой для обсуждения стал график проведения запланированной реформы системы пенсионного обеспечения.

фрг

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, фрг, германия