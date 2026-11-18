https://1prime.ru/20261118/vlasti-875317244.html
Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество
Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество - 18.11.2026, ПРАЙМ
Власти ФРГ договорились о временном снижении налога на электричество
Власти ФРГ в результате коалиционных переговоров достигли соглашения о временном снижении налога на электричество с января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:54+0300
2026-11-18T10:54+0300
2026-11-18T10:54+0300
мировая экономика
фрг
германия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875317244.jpg?1794988462
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Власти ФРГ в результате коалиционных переговоров достигли соглашения о временном снижении налога на электричество с января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, выпущенный коалицией.
"Коалиционное правительство снизит налог на электроэнергию до европейского минимального уровня с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года, на первых порах снижение будет ограничено по срокам действия", - приводит издание цитату из документа.
Согласно документу, достижение этой меры будет компенсировано за счет средств, выделяемых на поддержку возобновляемой энергетики. Если окажется, что экономия по этой статье недостаточна для компенсации, коалиция примет пакет мер по оптимизации расходов.
Как уточняет газета, правительство намерено продолжать снижение налогов и после 2027 года.
На переговорах, согласно источникам, также обсуждалось введение потолка цен на топливо. Федеральное правительство 2 декабря должно утвердить соответствующий законопроект и сопутствующее постановление. Введение потолка цен ожидается с января. Еще одной темой для обсуждения стал график проведения запланированной реформы системы пенсионного обеспечения.
фрг
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, фрг, германия
Мировая экономика, ФРГ, ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Власти ФРГ в результате коалиционных переговоров достигли соглашения о временном снижении налога на электричество с января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, выпущенный коалицией.
"Коалиционное правительство снизит налог на электроэнергию до европейского минимального уровня с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года, на первых порах снижение будет ограничено по срокам действия", - приводит издание цитату из документа.
Согласно документу, достижение этой меры будет компенсировано за счет средств, выделяемых на поддержку возобновляемой энергетики. Если окажется, что экономия по этой статье недостаточна для компенсации, коалиция примет пакет мер по оптимизации расходов.
Как уточняет газета, правительство намерено продолжать снижение налогов и после 2027 года.
На переговорах, согласно источникам, также обсуждалось введение потолка цен на топливо. Федеральное правительство 2 декабря должно утвердить соответствующий законопроект и сопутствующее постановление. Введение потолка цен ожидается с января. Еще одной темой для обсуждения стал график проведения запланированной реформы системы пенсионного обеспечения.