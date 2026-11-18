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Володин призвал не допустить необоснованного роста стоимости жилья

Володин призвал не допустить необоснованного роста стоимости жилья - 18.11.2026, ПРАЙМ

Володин призвал не допустить необоснованного роста стоимости жилья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильный думский комитет по строительству и ЖКХ присоединиться к работе по недопущению необоснованного роста... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:37+0300

недвижимость

бизнес

россия

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильный думский комитет по строительству и ЖКХ присоединиться к работе по недопущению необоснованного роста стоимости квадратного метра жилья. Госдума в среду приняла закон об увеличении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. Документ увеличивает с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. Кроме того, повышается до 30 миллионов рублей размер страхового возмещения по счетам эскроу. "Надо нам и дальше этим заниматься, и хотелось бы, чтобы и комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству также такую работу вел, особенно в части стоимости жилья, недопущения необоснованного роста стоимости квадратного метра жилья, это все взаимосвязанные вопросы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Ранее Володин сообщал, что Госдума 25 ноября в рамках правительственного часа обсудит с профильными министрами обоснованность стоимости жилья и тарифообразования в сфере ЖКХ.

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недвижимость, бизнес, россия, вячеслав володин, госдума