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Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС
Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС
Более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли приходится на АТЭС, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T08:31+0300
мировая экономика
китай
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли приходится на АТЭС, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами", - сказал российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС. Он добавил, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций. "Здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры", - добавил президент.
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мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли приходится на АТЭС, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами", - сказал российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
Он добавил, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций.
"Здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры", - добавил президент.