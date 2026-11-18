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Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС

Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: более 60% мирового ВВП и 36% населения приходится на АТЭС

Более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли приходится на АТЭС, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:00+0300

2026-11-18T07:00+0300

2026-11-18T08:31+0300

мировая экономика

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли приходится на АТЭС, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами", - сказал российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС. Он добавил, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций. "Здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры", - добавил президент.

китай

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мировая экономика, китай, владимир путин, атэс