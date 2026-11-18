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Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года
Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года
ВВП РФ за последние три года увеличился более чем на 10% и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:03+0300
2026-11-18T07:03+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. ВВП РФ за последние три года увеличился более чем на 10% и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. ВВП РФ за последние три года увеличился более чем на 10% и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.