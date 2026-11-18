https://1prime.ru/20261118/wildberries-875312754.html

Wildberries запускает детский режим в мобильном приложении

Wildberries запускает детский режим в мобильном приложении - 18.11.2026, ПРАЙМ

Wildberries запускает детский режим в мобильном приложении

Wildberries запускает в мобильном приложении маркетплейса детский режим, который позволит родителям контролировать заказы юных пользователей, рассказали РИА... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Wildberries запускает в мобильном приложении маркетплейса детский режим, который позволит родителям контролировать заказы юных пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Wildberries (входит в группу РВБ) запускает детский режим в мобильном приложении маркетплейса", - рассказали в компании. Это позволит детям самостоятельно изучать ассортимент маркетплейса, выбирать понравившиеся товары и добавлять их в отдельную корзину, сохраняя за родителями полный контроль над оформлением и оплатой заказов, добавили там. Там пояснили, что детский режим представляет собой отдельное пространство внутри привычного приложения Wildberries со специализированной товарной витриной и дополнительными механизмами безопасности. Из него исключены товары для взрослых. При этом ребенок получает возможность самостоятельно выбирать интересующие его товары. Корзина ребенка автоматически отображается в основном режиме у взрослого - он может оформить и оплатить одобренные позиции удобным способом. "Для активации детского режима родителю необходимо переключить соответствующую настройку в приложении и установить пароль, без которого ребенок не сможет вернуться во взрослый режим", - добавили в компании. Кроме того, в детском режиме отсутствуют стандартные пуш-уведомления и доступ к отзывам покупателей. Ребенок также не сможет просматривать историю поиска и заказов родителя или содержимое его основной корзины. "Таким образом, детский сценарий использования приложения отделен от взрослого, а все действия, связанные с покупкой, остаются под контролем родителей", - объяснили в пресс-службе. Там добавили, что на старте молодым пользователям будут доступны 18 специально адаптированных категорий: помимо игрушек и одежды, в детскую витрину войдут книги, электроника, музыкальные инструменты, товары для спорта и творчества, учебы, обустройства комнаты, ухода за домашними животными и другие категории. Отмечается, что функция будет постепенно появляться у всех покупателей Wildberries в мобильном приложении на iOS и Android.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries