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Деликатная миссия: Такаити впервые посетила Китай, пишут СМИ

Деликатная миссия: Такаити впервые посетила Китай, пишут СМИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Деликатная миссия: Такаити впервые посетила Китай, пишут СМИ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла в Китай в среду — это ее первый визит в страну после вступления в должность в октябре 2025 года, пишет ИноСМИ со... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:53+0300

2026-11-18T18:53+0300

2026-11-18T18:53+0300

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япония

китай

пекин

си цзиньпин

атэс

nikkei

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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла в Китай в среду — это ее первый визит в страну после вступления в должность в октябре 2025 года, пишет ИноСМИ со ссылкой на Nikkei.Охлаждение отношений между двумя соседними государствами станет серьезным испытанием ее дипломатических способностей. За участием Такаити в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне будут пристально наблюдать.Год назад, 7 ноября, премьер спровоцировала конфликт с Пекином, заявив в парламенте, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань и последующее военное вмешательство США могут создать для Японии "ситуацию, угрожающую ее существованию". Китай счел эти высказывания провокационными и в ответ ограничил туристические поездки в Японию, сократил экспорт важнейших редкоземельных материалов, а также ввел санкции против ряда компаний. Пекин потребовал от Такаити взять слова обратно — делать этого она не стала."На саммите АТЭС в Китае премьер Такаити определенно окажется в изоляции. Но этот факт и без того был совершенно очевиден. Японии следует вести свою дипломатическую деятельность настолько активно, насколько это возможно", — приводит издание слова профессора Токийского университета Син Кавасимы.В октябре прошлого года Такаити впервые участвовала в саммите АТЭС в южнокорейском Кёнджу в качестве главы правительства — тогда она обменялась рукопожатием с председателем КНР Си Цзиньпином. На этот раз двусторонние контакты не запланированы, хотя японская сторона, возможно, попытается хотя бы ненадолго встретиться с китайским лидером. Некоторые эксперты считают такую встречу маловероятной: Китай может не захотеть публично демонстрировать контакты с Такаити, обвиняя ее в том, что она ведет Японию по пути "неомилитаризма". Косвенно отвечая на критику, во вторник премьер опубликовала колонку в Nikkei Asia, где подчеркнула, что с момента окончания Второй мировой войны Япония придерживается курса "миролюбивого государства", и заявила, что эта позиция не изменится.

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мировая экономика, япония, китай, пекин, си цзиньпин, атэс, nikkei