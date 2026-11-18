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В МИД прокомментировали задолженность США перед ООН
В МИД прокомментировали задолженность США перед ООН - 18.11.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали задолженность США перед ООН
Задолженность Вашингтона перед ООН оказывает влияние на работу самой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:30+0300
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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Задолженность Вашингтона перед ООН оказывает влияние на работу самой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов. "Конечно, влияет", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что в ООН сейчас наблюдается кризис ликвидности, наличных средств. "К оценке можно по-разному относиться, к оценке этой ситуации, но то, что США не выплачивают свой взнос, очень-очень немалую задолженность, конечно, это влияет", - добавил он. Алимов пояснил, что подобная ситуация "создает реформенные позывы в организации, пытающейся экономить в связи с отсутствием средств". Задолженность США перед Организацией Объединенных Наций оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.
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В МИД прокомментировали задолженность США перед ООН
Алимов: задолженность США перед ООН влияет на деятельность организации
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Задолженность Вашингтона перед ООН оказывает влияние на работу самой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Конечно, влияет", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что в ООН сейчас наблюдается кризис ликвидности, наличных средств.
"К оценке можно по-разному относиться, к оценке этой ситуации, но то, что США не выплачивают свой взнос, очень-очень немалую задолженность, конечно, это влияет", - добавил он.
Алимов пояснил, что подобная ситуация "создает реформенные позывы в организации, пытающейся экономить в связи с отсутствием средств".
Задолженность США перед Организацией Объединенных Наций оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.