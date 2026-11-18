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Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств

Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств - 18.11.2026, ПРАЙМ

Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств

Наиболее привлекательным способом для сохранения средств сейчас является банковский вклад, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию, рассказал | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T02:17+0300

2026-11-18T02:17+0300

2026-11-18T02:17+0300

финансы

банки

михаил задорнов

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наиболее привлекательным способом для сохранения средств сейчас является банковский вклад, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции", - сказал Задорнов. Он при этом добавил, что хотя многие рассматривают недвижимость как способ сохранения стоимости накоплений, сейчас новое жилье - не самый инвестиционно-привлекательный продукт. Согласно данным ЦБ, по итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 13,31% годовых. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении.

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финансы, банки, михаил задорнов