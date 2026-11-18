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Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств
Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств - 18.11.2026, ПРАЙМ
Задорнов назвал самый привлекательный способ для сохранения средств
Наиболее привлекательным способом для сохранения средств сейчас является банковский вклад, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию, рассказал | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T02:17+0300
2026-11-18T02:17+0300
2026-11-18T02:17+0300
финансы
банки
михаил задорнов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875305712.jpg?1794957466
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наиболее привлекательным способом для сохранения средств сейчас является банковский вклад, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции", - сказал Задорнов.
Он при этом добавил, что хотя многие рассматривают недвижимость как способ сохранения стоимости накоплений, сейчас новое жилье - не самый инвестиционно-привлекательный продукт.
Согласно данным ЦБ, по итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 13,31% годовых. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении.
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финансы, банки, михаил задорнов
Финансы, Банки, Михаил Задорнов
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наиболее привлекательным способом для сохранения средств сейчас является банковский вклад, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции", - сказал Задорнов.
Он при этом добавил, что хотя многие рассматривают недвижимость как способ сохранения стоимости накоплений, сейчас новое жилье - не самый инвестиционно-привлекательный продукт.
Согласно данным ЦБ, по итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 13,31% годовых. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении.