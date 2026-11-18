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Запасы газа в ПХГ США оказались на 2% выше средних за пять лет
Запасы газа в ПХГ США оказались на 2% выше средних за пять лет - 18.11.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в ПХГ США оказались на 2% выше средних за пять лет
Запасы газа в подземных хранилищах США оказались на 2% выше средних показателей за последние пять лет, следует из отчета Управления энергетической информации... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:03+0300
2026-11-18T19:03+0300
2026-11-18T19:03+0300
газ
сша
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах США оказались на 2% выше средних показателей за последние пять лет, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
"Объем активных запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 48 смежных штатах США к концу сезона закачки (с 1 апреля по 31 октября 2026 года - ред.) составил 3810 миллиардов кубических футов (Bcf), что почти на 2% превышает средний показатель за последние пять лет", - сказано в отчете.
Отмечается, что более высокие, чем в среднем, запасы газа в начале летнего периода позволили операторам хранилищ достичь целевых показателей к концу сезона и превысить средний показатель за несколько лет за счет меньших объемов дополнительной закачки.
Минэнерго указывает, что общий объем добычи товарного природного газа в период пополнения запасов в 2026 году увеличился на 3% в годовом выражении.
Ведомство указывает, что мягкая весенняя погода в первые недели сезона пополнения запасов способствовала снижению сезонного спроса на природный газ в жилом и коммерческом секторах. Минэнерго указывает, что результате излишек запасов по сравнению со средним пятилетним уровнем увеличился на 7% в начале августа, достигнув максимального значения за сезон в 198 миллиардов кубических футов.
Министерство отмечает, что в последующие 10 недель этот показатель снижался на фоне более жаркой погоды, но в последние недели сезона объемы закачки вновь превысили средние значения. Минэнерго указывает, что максимальный и минимальный объемы закачки варьировались от 108 миллиардов кубических футов в начале июня до 15 миллиардов кубических футов в конце августа.
Ведомство прогнозирует, что к концу марта 2027 года запасы газа будут на 4% превышать средний пятилетний уровень (2022-2026 годов) из-за ожидаемой мягкой зимы и роста добычи природного газа в США.
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газ, сша
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах США оказались на 2% выше средних показателей за последние пять лет, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
"Объем активных запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 48 смежных штатах США к концу сезона закачки (с 1 апреля по 31 октября 2026 года - ред.) составил 3810 миллиардов кубических футов (Bcf), что почти на 2% превышает средний показатель за последние пять лет", - сказано в отчете.
Отмечается, что более высокие, чем в среднем, запасы газа в начале летнего периода позволили операторам хранилищ достичь целевых показателей к концу сезона и превысить средний показатель за несколько лет за счет меньших объемов дополнительной закачки.
Минэнерго указывает, что общий объем добычи товарного природного газа в период пополнения запасов в 2026 году увеличился на 3% в годовом выражении.
Ведомство указывает, что мягкая весенняя погода в первые недели сезона пополнения запасов способствовала снижению сезонного спроса на природный газ в жилом и коммерческом секторах. Минэнерго указывает, что результате излишек запасов по сравнению со средним пятилетним уровнем увеличился на 7% в начале августа, достигнув максимального значения за сезон в 198 миллиардов кубических футов.
Министерство отмечает, что в последующие 10 недель этот показатель снижался на фоне более жаркой погоды, но в последние недели сезона объемы закачки вновь превысили средние значения. Минэнерго указывает, что максимальный и минимальный объемы закачки варьировались от 108 миллиардов кубических футов в начале июня до 15 миллиардов кубических футов в конце августа.
Ведомство прогнозирует, что к концу марта 2027 года запасы газа будут на 4% превышать средний пятилетний уровень (2022-2026 годов) из-за ожидаемой мягкой зимы и роста добычи природного газа в США.