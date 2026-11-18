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Быстро выкупили просадку
Быстро выкупили просадку - 18.11.2026, ПРАЙМ
Быстро выкупили просадку
Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал к 2450 пунктам, но резко вернулся на круглые 2500 пунктов — такая волатильность в рамках аптренда на фоне изменчивой... | 18.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал к 2450 пунктам, но резко вернулся на круглые 2500 пунктов — такая волатильность в рамках аптренда на фоне изменчивой геополитики. Санкции Евросоюза с утра давили на сентимент, а желание Трампа встретиться с президентом РФ взбодрили покупателей бумаг на вечерней сессии. Завтра ожидаются трехсторонние переговоры глав России, США и КНР, и от сигналов будет зависеть курс рынка акций. Пока больше шансов на скачок бенчмарка на максимумы осени — к 2550 пунктам и даже выше.Сильнее рынка во вторник — акции "Газпрома" с почти +3%, курс обновил полугодовые максимумы выше 119 рублей. Бумаги имеют большой вес в индексе и очень чувствительны к фактору геополитики. Если будет позитив с внешнего контура, акции могут резко переоцениться. А пока локальные технические целевые — сопротивление на круглых 120 рублях.Хуже рынка — снова акции МГКЛ и "ЕвроТранса" по -10%. Там нескончаемые планки вниз, и сегодня утром обе еще по -10%. Цены депрессивные — у 9 рублей и ниже 0,25 рубля соответственно, но причин для восстановления не видно — аресты счетов, делистинг и дефолты. Вероятность дальнейшего схлопывания стоимости высокая.Рубль вчера отбил все потери понедельника — курс доллара опять дешевле 82,5, евро уже у 90,8, а биржевой юань опустился под 12,3. Это ожидаемый боковик без направленного движения. Вероятно, курсы и дальше останутся примерно на текущих на низкой волатильности. Факторы боковика — геополитика, сырье, цикл Центрального банка, бюджетное правило.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, общество , сша, китай, михаил зельцер, мосбиржа, ес, газпром
Экономика, Мнения аналитиков, Недвижимость, Бизнес, Общество , США, КИТАЙ, Михаил Зельцер, Мосбиржа, ЕС, Газпром