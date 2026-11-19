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"Аэрофлот" продолжит поддерживать программу "плоских" тарифов - гендиректор

"Аэрофлот" продолжит поддерживать программу "плоских" тарифов - гендиректор - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" продолжит поддерживать программу "плоских" тарифов - гендиректор

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжит поддерживать и выполнять программу "плоских" тарифов, несмотря на имеющиеся сложности, заявил генеральный директор перевозчика | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:10+0300

2026-11-19T16:10+0300

2026-11-19T16:10+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжит поддерживать и выполнять программу "плоских" тарифов, несмотря на имеющиеся сложности, заявил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский. Авиабилеты по "плоским" тарифам можно приобрести на рейсы по маршруту между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета, а также учитывают одно место багажа. "Эта программа (плоских тарифов - ред.) запущена аж в 2014 году… Она, безусловно, востребована, безусловно, будет "Аэрофлотом" и дальше поддерживаться, несмотря на все наши текущие сложности", - сказал Александровский, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России". Также глава "Аэрофлота" отметил, что большой востребованностью пользуется и программа субсидированных авиаперевозок. По его словам, за 9 месяцев 2026 года программой воспользовались 1,6 миллиона человек, а государственное финансирование составило 9,7 миллиарда рублей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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бизнес, россия, москва, дальний восток, калининград, аэрофлот