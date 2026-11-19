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Аэропорт Май-Гатка в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада

Аэропорт Май-Гатка в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада - 19.11.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Май-Гатка в Хабаровском крае закрыли из-за снегопада

Аэропорт Май-Гатка в Советской Гавани Хабаровского края закрыли из-за невозможности очистить взлетно-посадочную полосу от снега, несколько авиарейсов перенесены | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T03:24+0300

2026-11-19T03:24+0300

2026-11-19T03:24+0300

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ХАБАРОВСК, 19 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Май-Гатка в Советской Гавани Хабаровского края закрыли из-за невозможности очистить взлетно-посадочную полосу от снега, несколько авиарейсов перенесены из-за непогоды, сообщают "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 09.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы от снега", – говорится в сообщении авиакомпании. Кроме того, рейсы 401 и 402 между Хабаровском и Охотском перенесены на 20 ноября из-за низкой облачности, ограниченной видимости и снегопада в краевом центре. Вылет из Хабаровска запланирован на 9.20 (2.20 мск). Информацию о времени вылета рейсов 403/404 и 403Д/404Д между Николаевском-на-Амуре и Аяном предоставят 20 ноября в 9.10 (2.10 мск). Причиной задержки стали низкая облачность и снег в Николаевске-на-Амуре. Ранее синоптики предупредили о сильных снегопадах и метелях на востоке Хабаровского края 18–19 ноября. На побережье Татарского пролива порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

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