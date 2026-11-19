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На АЭС "Аккую" проведут тщательную проверку состояния оборудования

На АЭС "Аккую" проведут тщательную проверку состояния оборудования - 19.11.2026, ПРАЙМ

На АЭС "Аккую" проведут тщательную проверку состояния оборудования

Тщательная проверка состояния оборудования планируется на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в качестве последнего этапа перед загрузкой ядерного топлива и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:08+0300

2026-11-19T17:08+0300

2026-11-19T17:08+0300

промышленность

турция

алексей лихачев

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

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СТАМБУЛ, 19 ноя – ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Тщательная проверка состояния оборудования планируется на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в качестве последнего этапа перед загрузкой ядерного топлива и физическим пуском, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Дедусенко сообщил, что на первом энергоблоке последовательно выполняется программа предпусковых пусконаладочных работ, "Аккую Нуклеар" получила разрешение турецкого регулятора на переход к холодно-горячей обкатке реакторной установки (ХГО) - это последний ключевой подэтап пусконаладочных работ перед физическим пуском энергоблока. "Комплексная проверка всех систем, которая будет проведена в ходе ХГО, позволит проверить в условиях, близких к эксплуатационным, совместную работу оборудования, систем безопасности, систем управления и защиты реактора, схему электроснабжения собственных нужд. После обкатки мы проведем ревизию, то есть тщательно проверим состояние оборудования. Задача этих операций – подтвердить готовность энергоблока к загрузке ядерного топлива и физическому пуску", - сообщил Дедусенко. Ранее Дедусенко сообщил, что последовательный ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" планируется начиная с 2027 года. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил 13 ноября глава "Росатома" Алексей Лихачев. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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промышленность, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом