https://1prime.ru/20261119/analitiki-875360423.html

Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю

Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю - 19.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось до 197 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

2026-11-19T08:16+0300

мировая экономика

общество

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875360423.jpg?1795065418

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось до 197 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 19 ноября, в 16.30 мск. Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 13 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,71 миллиона.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша