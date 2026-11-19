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Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю - 19.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось до 197 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось до 197 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 19 ноября, в 16.30 мск.
Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 13 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,71 миллиона.
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мировая экономика, общество , сша
Мировая экономика, Общество , США
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, снизилось до 197 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 19 ноября, в 16.30 мск.
Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 13 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,71 миллиона.