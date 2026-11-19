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Anthropic может установить цену акций в ходе IPO на уровне $80-85 за штуку

Anthropic может установить цену акций в ходе IPO на уровне $80-85 за штуку - 19.11.2026, ПРАЙМ

Anthropic может установить цену акций в ходе IPO на уровне $80-85 за штуку

Американская технологическая компания Anthropic рассматривает возможность установить цену акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на уровне 80-85... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T00:26+0300

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Anthropic рассматривает возможность установить цену акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на уровне 80-85 долларов за штуку, что может сделать его крупнейшим в истории, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Компания Anthropic PBC рассматривает возможность установить цену акций в ходе первичного публичного размещения в диапазоне примерно от 80 до 85 долларов за штуку", - пишет издание. По данным Блумберг, при верхней границе ценового диапазона базовое размещение может привлечь до 70 миллиардов долларов, а общий объем IPO с учетом частного размещения акций на 26 миллиардов долларов превысит 96 миллиардов долларов. Это может стать крупнейшим первичным размещением акций в истории. При этом агентство отмечает, что обсуждение параметров размещения продолжается и окончательное решение пока не принято. Указывается, что во вторник компания завершила прием заявок, зафиксировав объем совокупного спроса, что является важным этапом перед выходом Anthropic на биржу Nasdaq. При этом CNBC подчеркивает, что поданные заявки являются лишь выражением заинтересованности инвесторов и не носят обязательного характера. Телеканал отмечает, что параметры размещения акций могут измениться и окончательная величина IPO будет определена руководством компании после закрытия американской биржи в среду. Представитель Anthropic отказался дать телеканалу комментарии о возможном выходе на рынок. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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