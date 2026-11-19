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Anthropic провел IPO на 81,3 миллиарда долларов

Anthropic провел IPO на 81,3 миллиарда долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Anthropic провел IPO на 81,3 миллиарда долларов

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic установил цену акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) в 83 доллара за бумагу, в результате чего... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:23+0300

2026-11-19T15:23+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта Anthropic установил цену акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) в 83 доллара за бумагу, в результате чего стоимость размещения составляет 81,3 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. "Сегодня Anthropic, PBC установил цену первичного публичного размещения своих обыкновенных акций класса A на уровне 83 доллара за акцию", - говорится на сайте компании. Размещение состоит из 980 миллионов акций, в результате чего стоимость IPO составляет порядка 81,3 миллиарда долларов. Торги акциями на бирже Nasdaq под тикером ANT начинаются сегодня. В июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, рынок, торги, сан-франциско, nasdaq, spacex, nasdaq composite