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В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина
В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина
Потребители могут столкнуться с постепенным ростом цен на аргентинское вино среднего сегмента из-за климатического явления Эль-Ниньо, заявил РИА Новости... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T05:03+0300
2026-11-19T05:03+0300
2026-11-19T05:03+0300
бизнес
аргентина
эль-ниньо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребители могут столкнуться с постепенным ростом цен на аргентинское вино среднего сегмента из-за климатического явления Эль-Ниньо, заявил РИА Новости вице-президент Аргентинской палаты вина Хосе Бертолуччи.
"Возможность повышения цен реальна, но пока невозможно установить точную цифру того, насколько они могут вырасти" - сказал Бертолуччи.
По его словам, Эль-Ниньо может привести к снижению урожайности: к обезвоживанию ягод винограда и их ожогам в одних регионах, к повреждениям от дождей и града – в других.
"Эффект от плохого урожая будет зависеть от его масштаба, затронутых сортов винограда и доступности хранящегося вина", - добавил собеседник агентства.
Эль-Ниньо - климатический феномен аномального нагрева поверхности Тихого океана, который способен менять погоду по всему миру, вызывая засухи и наводнения. Согласно прогнозам, влияние Эль-Ниньо на Аргентину будет ощущаться с конца 2026 года и, как минимум, до осени 2027 года.
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бизнес, аргентина, эль-ниньо
Бизнес, АРГЕНТИНА, Эль-Ниньо
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребители могут столкнуться с постепенным ростом цен на аргентинское вино среднего сегмента из-за климатического явления Эль-Ниньо, заявил РИА Новости вице-президент Аргентинской палаты вина Хосе Бертолуччи.
"Возможность повышения цен реальна, но пока невозможно установить точную цифру того, насколько они могут вырасти" - сказал Бертолуччи.
По его словам, Эль-Ниньо может привести к снижению урожайности: к обезвоживанию ягод винограда и их ожогам в одних регионах, к повреждениям от дождей и града – в других.
"Эффект от плохого урожая будет зависеть от его масштаба, затронутых сортов винограда и доступности хранящегося вина", - добавил собеседник агентства.
Эль-Ниньо - климатический феномен аномального нагрева поверхности Тихого океана, который способен менять погоду по всему миру, вызывая засухи и наводнения. Согласно прогнозам, влияние Эль-Ниньо на Аргентину будет ощущаться с конца 2026 года и, как минимум, до осени 2027 года.