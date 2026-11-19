https://1prime.ru/20261119/argentina-875356730.html

В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина

В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Аргентине предупредили о возможном подорожании аргентинского вина

Потребители могут столкнуться с постепенным ростом цен на аргентинское вино среднего сегмента из-за климатического явления Эль-Ниньо, заявил РИА Новости... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T05:03+0300

2026-11-19T05:03+0300

2026-11-19T05:03+0300

бизнес

аргентина

эль-ниньо

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875356730.jpg?1795053796

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребители могут столкнуться с постепенным ростом цен на аргентинское вино среднего сегмента из-за климатического явления Эль-Ниньо, заявил РИА Новости вице-президент Аргентинской палаты вина Хосе Бертолуччи. "Возможность повышения цен реальна, но пока невозможно установить точную цифру того, насколько они могут вырасти" - сказал Бертолуччи. По его словам, Эль-Ниньо может привести к снижению урожайности: к обезвоживанию ягод винограда и их ожогам в одних регионах, к повреждениям от дождей и града – в других. "Эффект от плохого урожая будет зависеть от его масштаба, затронутых сортов винограда и доступности хранящегося вина", - добавил собеседник агентства. Эль-Ниньо - климатический феномен аномального нагрева поверхности Тихого океана, который способен менять погоду по всему миру, вызывая засухи и наводнения. Согласно прогнозам, влияние Эль-Ниньо на Аргентину будет ощущаться с конца 2026 года и, как минимум, до осени 2027 года.

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аргентина, эль-ниньо