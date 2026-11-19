https://1prime.ru/20261119/armani-875367320.html

L'Oreal намерена возглавить консорциум инвесторов по покупке 15% акций Armani

L'Oreal намерена возглавить консорциум инвесторов по покупке 15% акций Armani - 19.11.2026, ПРАЙМ

L'Oreal намерена возглавить консорциум инвесторов по покупке 15% акций Armani

Французская косметическая группа L'Oreal намерена возглавить консорциум инвесторов, который претендует на приобретение 15% итальянского модного дома Armani,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:58+0300

2026-11-19T11:58+0300

2026-11-19T11:58+0300

бизнес

l'oreal

giorgio armani

goldman sachs

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РИМ, 19 ноя – ПРАЙМ. Французская косметическая группа L'Oreal намерена возглавить консорциум инвесторов, который претендует на приобретение 15% итальянского модного дома Armani, приобретя 10% акций, сообщила в четверг газета Corriere della Sera. "На повестке дня - продажа 15% акций Armani, как это было предусмотрено в завещании основателя Джорджо Армани", - говорится в статье. "По данным нескольких источников, в последние дни состоялась встреча на высшем уровне между представителями L'Oreal и модного дома. Французская группа выступит лидером операции, в которой также примет участие Essilor Luxottica. Обе компании - давние партнеры Armani и ее крупнейшие лицензиаты", - также указывает там. По данным издания, L'Oréal рассчитывает приобрести около 10% акций Armani, а Essilor Luxottica может получить долю до 5%. Однако соглашение пока не достигнуто. Стороны продолжают обсуждать условия сделки. Среди вопросов, которые предстоит согласовать, - оценка стоимости Armani. L'Oreal сотрудничает с Armani с 1988 года. Лицензия на производство косметики и парфюмерии под маркой итальянского дома продлена до 2050 года. Essilor Luxottica производит очки под маркой Giorgio Armani. Французская группа привлекла к операции консультантов Goldman Sachs, а интересы итальянского модного дома представляет Rothschild & Co. Основатель модного дома Джорджо Армани, умерший в сентябре прошлого года, для сохранения бренда завещал продать 15% компании в течение полутора лет одному из трех указанных им потенциальных партнеров - LVMH, Essilor Luxottica или L'Oreal. Прямая выручка Armani в прошлом году составила 2,2 миллиарда евро. С учетом лицензиатов оборот группы достиг 4 миллиардов евро, а стоимость проданной конечным потребителям продукции превысила 6 миллиардов. Cредства на счетах компании оцениваются примерно в 500 миллионов евро, отмечает Corriere.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, l'oreal, giorgio armani, goldman sachs