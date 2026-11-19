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АТЭС является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР - Путин
АТЭС является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
АТЭС является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР - Путин
Азиатско-Тихоокеанский экономический союз является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:09+0300
2026-11-19T06:09+0300
2026-11-19T06:09+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский экономический союз является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы полностью разделяем лозунг китайского председательства: "Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания". Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона" , - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
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мировая экономика, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс, атр
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский экономический союз является крупнейшим экономическим форумом макрорегиона АТР, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы полностью разделяем лозунг китайского председательства: "Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания". Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона" , - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.