https://1prime.ru/20261119/ates-875370466.html

АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности

АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности - 19.11.2026, ПРАЙМ

АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности

Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут укреплять партнерские связи в области продовольственной безопасности, следует из | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

мировая экономика

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875370466.jpg?1795081427

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут укреплять партнерские связи в области продовольственной безопасности, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне. "Мы будем укреплять партнерские отношения в области продовольственной безопасности", - говорится в декларации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, атэс