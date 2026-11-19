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АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности
АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности - 19.11.2026, ПРАЙМ
АТЭС укрепит партнерские связи в области продовольственной безопасности
Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут укреплять партнерские связи в области продовольственной безопасности, следует из | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:43+0300
2026-11-19T12:43+0300
2026-11-19T12:43+0300
мировая экономика
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут укреплять партнерские связи в области продовольственной безопасности, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
"Мы будем укреплять партнерские отношения в области продовольственной безопасности", - говорится в декларации.
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мировая экономика, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут укреплять партнерские связи в области продовольственной безопасности, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
"Мы будем укреплять партнерские отношения в области продовольственной безопасности", - говорится в декларации.