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В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин
В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин
В Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:21+0300
2026-11-19T06:21+0300
2026-11-19T06:21+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются и российские энергоносители, и большие объемы зерна и минеральных удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются и российские энергоносители, и большие объемы зерна и минеральных удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.