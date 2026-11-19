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В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин

В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

В АТР направляются энергоносители РФ, большие объемы зерна и минеральных удобрений - Путин

В Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:21+0300

2026-11-19T06:21+0300

2026-11-19T06:21+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) направляются российские энергоносители, значительные объемы зерна и минеральных удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются и российские энергоносители, и большие объемы зерна и минеральных удобрений", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС. Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс