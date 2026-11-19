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АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин

АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:21+0300

2026-11-19T06:21+0300

2026-11-19T06:21+0300

технологии

россия

азиатско-тихоокеанский регион

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала, заявил президент России Владимир Путин. "Можно с удовлетворением констатировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития. Демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

сша

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технологии, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс