https://1prime.ru/20261119/atr-875357861.html
АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин
АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
АТР демонстрирует устойчивые темпы укрепления производственного потенциала - Путин
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:21+0300
2026-11-19T06:21+0300
2026-11-19T06:21+0300
технологии
россия
азиатско-тихоокеанский регион
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875357861.jpg?1795058508
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала, заявил президент России Владимир Путин.
"Можно с удовлетворением констатировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития. Демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
Технологии, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала, заявил президент России Владимир Путин.
"Можно с удовлетворением констатировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития. Демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.