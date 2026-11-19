https://1prime.ru/20261119/avtovaz-875393023.html
Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год
Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год - 19.11.2026, ПРАЙМ
Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год
"АвтоВАЗ" способен производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год, но в 2027 году выпустит не менее 20 тысяч штук, заявил журналистам президент концерна... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:51+0300
2026-11-19T18:51+0300
2026-11-19T18:51+0300
бизнес
промышленность
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год, но в 2027 году выпустит не менее 20 тысяч штук, заявил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Наш план на следующий, 2027 год, - выпустить и продать не менее 20 тысяч автомобилей Lada Azimut. Это хороший стартовый результат для первого года продаж, с учетом того, что продажи начнутся только в декабре текущего года. Производственные мощности "АвтоВАЗа" позволят выпускать до 70 тысяч этих автомобилей в год", - сказал Соколов. Он отметил, что на данный момент темп производства нового кроссовера составляет около 50 автомобилей в сутки и 250 автомобилей в неделю, но компания планирует наращивать его и в ближайший месяц, и после Нового года. Топ-менеджер напомнил, что стратегия развития автопрома предполагает, что авторынок страны в будущем может вырасти почти до 3 миллионов автомобилей в год, но пока годовой объем рынка составляет 1,4 миллиона единиц и предпосылок для взрывного роста продаж пока нет. "Поэтому объем продаж в 20 тысяч Lada Azimut - это неплохой объем для первого года", - резюмировал Соколов.
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бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз, lada niva legend
Бизнес, Промышленность, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год, но в 2027 году выпустит не менее 20 тысяч штук, заявил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".
"Наш план на следующий, 2027 год, - выпустить и продать не менее 20 тысяч автомобилей Lad
a Azimut. Это хороший стартовый результат для первого года продаж, с учетом того, что продажи начнутся только в декабре текущего года. Производственные мощности "АвтоВАЗа
" позволят выпускать до 70 тысяч этих автомобилей в год", - сказал Соколов
.
Он отметил, что на данный момент темп производства нового кроссовера составляет около 50 автомобилей в сутки и 250 автомобилей в неделю, но компания планирует наращивать его и в ближайший месяц, и после Нового года.
Топ-менеджер напомнил, что стратегия развития автопрома предполагает, что авторынок страны в будущем может вырасти почти до 3 миллионов автомобилей в год, но пока годовой объем рынка составляет 1,4 миллиона единиц и предпосылок для взрывного роста продаж пока нет.
"Поэтому объем продаж в 20 тысяч Lada Azimut - это неплохой объем для первого года", - резюмировал Соколов.