https://1prime.ru/20261119/avtovaz-875393023.html

Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год

Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год - 19.11.2026, ПРАЙМ

Соколов: "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тыс Lada Azimut в год

"АвтоВАЗ" способен производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год, но в 2027 году выпустит не менее 20 тысяч штук, заявил журналистам президент концерна... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" способен производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год, но в 2027 году выпустит не менее 20 тысяч штук, заявил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Наш план на следующий, 2027 год, - выпустить и продать не менее 20 тысяч автомобилей Lada Azimut. Это хороший стартовый результат для первого года продаж, с учетом того, что продажи начнутся только в декабре текущего года. Производственные мощности "АвтоВАЗа" позволят выпускать до 70 тысяч этих автомобилей в год", - сказал Соколов. Он отметил, что на данный момент темп производства нового кроссовера составляет около 50 автомобилей в сутки и 250 автомобилей в неделю, но компания планирует наращивать его и в ближайший месяц, и после Нового года. Топ-менеджер напомнил, что стратегия развития автопрома предполагает, что авторынок страны в будущем может вырасти почти до 3 миллионов автомобилей в год, но пока годовой объем рынка составляет 1,4 миллиона единиц и предпосылок для взрывного роста продаж пока нет. "Поэтому объем продаж в 20 тысяч Lada Azimut - это неплохой объем для первого года", - резюмировал Соколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз, lada niva legend