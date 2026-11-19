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Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15 миллиардов рублей
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15 миллиардов рублей - 19.11.2026, ПРАЙМ
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15 миллиардов рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 ноября составил 15 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:11+0300
2026-11-19T10:11+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 ноября составил 15 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря на 312,63 миллиарда рублей (по 15,6 миллиарда рублей в день).
ЦБ РФ со своей стороны анонсировал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
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рынок, финансы, банки, минфин, банк россии, фнб
Рынок, Финансы, Банки, Минфин, Банк России, ФНБ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 ноября составил 15 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря на 312,63 миллиарда рублей (по 15,6 миллиарда рублей в день).
ЦБ РФ со своей стороны анонсировал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.