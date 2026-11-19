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Банк России призвал биржи осмотрительно подходить к расширению времени торгов

Банк России призвал биржи осмотрительно подходить к расширению времени торгов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Банк России призвал биржи осмотрительно подходить к расширению времени торгов

Банк России призвал биржи очень осмотрительно подходить к расширению времени торгов, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:37+0300

2026-11-19T16:37+0300

2026-11-19T16:37+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России призвал биржи очень осмотрительно подходить к расширению времени торгов, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. "Звучит все чаще тема расширения времени торгов, переход в режим 24 на 7. Я бы тоже все-таки всех призывал быть очень аккуратными", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР. Биржи в выходные дни начали торговать, вроде бы маржин-коллов нет и вроде бы проблем не так много, отметил он. "Но в том числе почему? Потому что мы с вами что сделали? Мы зажали ограничителями, поставили планки, установили ценовой коридор на выходные дни. Соответственно, цена не разлетается, даже несмотря на то, что ликвидности там может быть очень мало, и риски клиентов мы ограничили", - сказал он. "В то же время, если дальше куда-то двигаться и расширять, мы должны тоже уметь этими рисками управлять, потому что посмотрите на утреннее время, там в "стакане" нет никого особо. И у нас есть повод задуматься относительно того, как нам управлять рисками неоправданной какой-то волатильности и тем, что кто-то может цену двигать в одну или в другую сторону", - рассказал он. У ЦБ РФ есть на этот счет отдельное обращение от участников рынка, добавил Пронин. Если посмотреть на опыт и практику регуляторов в разных странах, где плавно переходят тоже к режиму 23 на 7, 24 на 7, то они тоже вводят ограничители, обратил внимание Пронин. Ограничивают типы заявок в ночное время, ставят ограничения по объему заявки или по типу заявки. "Я думаю, что нам это нужно все очень хорошо переосмыслить, прежде чем бежать в этом направлении. Ну и не будем забывать, что биржи это большие IT-компании, участники рынка тоже, все вы между собой интегрируетесь, накатываете новые релизы, вам когда-то нужно в какое-то время это все оттестировать, если вдруг что-то вы дорабатываете", - сказал он. "Вот когда мы будем работать 24 на 7, мы будем иметь такую возможность бесшовно накатывать обновления, запускать новые сервисы и быть уверенными в том, что система не будет сбоить, все будет у нас работать бесшовно и безошибочно? В общем, просто предлагаю всем это держать в уме и очень осмотрительно подходить к расширению времени торгов", - заключил Пронин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, банк россии, науфор