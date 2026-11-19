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Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов

Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов

Банки страны в прошлом квартале отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов по сравнению с 17,5 миллионами попыток кварталом... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:18+0300

2026-11-19T11:18+0300

2026-11-19T11:18+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банки страны в прошлом квартале отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов по сравнению с 17,5 миллионами попыток кварталом ранее, сообщается в обзоре Банка России "Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала". "Банки отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов", - говорится в обзоре. По данным ЦБ, во втором квартале текущего года банки отразили 17,5 миллиона таких попыток.

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