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Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов
Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Банки в III квартале отразили 15,7 миллиона попыток похитить деньги у клиентов
Банки страны в прошлом квартале отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов по сравнению с 17,5 миллионами попыток кварталом... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:18+0300
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финансы
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банки страны в прошлом квартале отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов по сравнению с 17,5 миллионами попыток кварталом ранее, сообщается в обзоре Банка России "Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала".
"Банки отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов", - говорится в обзоре.
По данным ЦБ, во втором квартале текущего года банки отразили 17,5 миллиона таких попыток.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банки страны в прошлом квартале отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов по сравнению с 17,5 миллионами попыток кварталом ранее, сообщается в обзоре Банка России "Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала".
"Банки отразили 15,7 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов", - говорится в обзоре.
По данным ЦБ, во втором квартале текущего года банки отразили 17,5 миллиона таких попыток.