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Российские авиакомпании перевозят в Белоруссию до 750 тысяч человек в год

Российские авиакомпании перевозят в Белоруссию до 750 тысяч человек в год - 19.11.2026, ПРАЙМ

Российские авиакомпании перевозят в Белоруссию до 750 тысяч человек в год

Российские авиакомпании перевозят в Белоруссию и обратно до 750 тысяч человек в год, сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:02+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании перевозят в Белоруссию и обратно до 750 тысяч человек в год, сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Продолжает расширяться воздушное сообщение. В летнем сезоне этого года четыре российские и белорусская национальная авиакомпании выполняли полеты по 23 маршрутам с частотой 168 регулярных рейсов в неделю. Показатели хорошие: только российские авиакомпании перевозят 700-750 тысяч человек в год", - заявил дипломатический представитель на Деловом форуме Союзного государства "Интеграция", который проходит в четверг в Москве. Грызлов назвал важным тот факт, что зимнее расписание авиаперевозок между двумя странами не сильно отстает от летнего: на "некурортные" месяцы в 2026-2027 году запланировано 127 рейсов в неделю по 15 маршрутам. "Результатом работы по развитию сети полетов стал запуск регулярных рейсов Гомель – Москва, Гомель – Санкт-Петербург, Брест – Москва, Брест – Санкт-Петербург и Могилев – Москва. Прорабатывается вопрос об открытии прямого авиасообщения Витебска с городами России", - добавил дипломат. Он уточнил, что рейсы из областных центров Белоруссии весьма популярны: средняя заполняемость приближается к 80-90%, что во многом связано с ростом взаимного туристического обмена. "К слову, белорусские аэропорты могли бы выполнять функцию транспортных центров для россиян, которые проживают в соседних городах без собственного авиасообщения", - подчеркнул посол.

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