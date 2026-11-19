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Беспилотные грузовики проехали более 22,5 миллионов километров без аварий

Беспилотные грузовики проехали более 22,5 миллионов километров без аварий - 19.11.2026, ПРАЙМ

Беспилотные грузовики проехали более 22,5 миллионов километров без аварий

Беспилотные грузовики в России проехали более 22,5 миллионов километров без аварий, а число таких машин на сегодняшний день составляет 129 единиц, сообщила... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:48+0300

2026-11-19T08:48+0300

2026-11-19T08:48+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Беспилотные грузовики в России проехали более 22,5 миллионов километров без аварий, а число таких машин на сегодняшний день составляет 129 единиц, сообщила пресс-служба АО "ГЛОНАСС" в рамках форума "Транспорт России". "Сто двадцать девять автономных грузовиков проехали более 22,5 миллионов километров. Данные зафиксированы платформой идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", созданной по поручению президента страны", - говорится в сообщении. Уточняется, что статистика охватывает пробег робофур компаний "Яндекс", Navio и "Камаз" с 2023 года по федеральным трассам М-11 "Нева", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12 "Восток". Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что помимо реализованного счетчика безаварийного пробега на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с разработчиками робофур тестируются и готовятся к внедрению новые функции - защита от кибератак и механизм централизованной принудительной остановки движения в случае чрезвычайных происшествий. Кроме того, технологии в будущем позволят определять долю пробега в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, яндекс, камаз