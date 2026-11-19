https://1prime.ru/20261119/bezrabotitsa-875366678.html

Безработица в Австралии выросла до максимума с 2021 года

Безработица в Австралии выросла до максимума с 2021 года - 19.11.2026, ПРАЙМ

Безработица в Австралии выросла до максимума с 2021 года

Уровень безработицы в Австралии вырос в октябре до 4,9% с 4,7% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с октября 2021 года, когда показатель составлял... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:37+0300

2026-11-19T11:37+0300

2026-11-19T11:37+0300

мировая экономика

австралия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875366678.jpg?1795077422

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Австралии вырос в октябре до 4,9% с 4,7% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с октября 2021 года, когда показатель составлял 5,2%, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на уровне 4,7%. Число занятых составило 14,739 миллиона человек, что на 43,5 тысячи меньше к сентябрю, тогда как аналитики прогнозировали рост на 25 тысяч. Число безработных составило рекордные с марта 2021 года 753,7 тысячи после 735,8 тысячи в сентябре. Численность рабочей силы, таким образом, сократилась до 15,492 миллиона с 15,518 миллиона человек в сентябре. Численность же неработающей части населения выросла в октябре до 7,83 миллиона человек с 7,786 миллиона месяцем ранее. Значение стало самым высоким как минимум с февраля 1978 года, когда ведомство стало предоставлять ежемесячные данные.

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, австралия