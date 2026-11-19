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Приставы взыскивают с Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей

Приставы взыскивают с Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей - 19.11.2026, ПРАЙМ

Приставы взыскивают с Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей

Приставы взыскивают с народного артиста России Сергея Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T05:39+0300

2026-11-19T05:39+0300

2026-11-19T05:39+0300

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общество

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с народного артиста России Сергея Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, 12 ноября на Безрукова завели исполнительное производство о взыскании "штрафа ГИБДД". Оно возбуждено из-за того, что артист не выплатил вовремя штраф, вынесенный центром автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Подмосковья. Сумма долга актера составляет 750 рублей. С актера ранее уже взыскивали долги по неоплаченным штрафам ГИБДД. Так, в феврале РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что в отношении Безрукова возбуждено 21 исполнительное производство о взыскании более 21,7 тысячи рублей. Позже артист погасил задолженность. Народный артист России Безруков - народный артист России, актер театра и кино, озвучивания и дубляжа, режиссер, художественный руководитель Московского губернского драматического театра и МХАТ имени Горького. Является обладателем ордена "За заслуги в культуре и искусстве", премий "Золотой орел" и других наград.

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бизнес, общество , московская область, подмосковье