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Правительство одобрило платный доступ бизнеса к базам МВД, пишет Forbes

Правительство одобрило платный доступ бизнеса к базам МВД, пишет Forbes - 19.11.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило платный доступ бизнеса к базам МВД, пишет Forbes

МВД России может начать взимать с бизнеса по 50 рублей за каждый запрос к базам данных, пишет Forbes со ссылкой на источники. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

2026-11-19T15:07+0300

бизнес

мвд

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. МВД России может начать взимать с бизнеса по 50 рублей за каждый запрос к базам данных, пишет Forbes со ссылкой на источники."МВД все-таки будет брать плату за предоставление организациям сведений из баз данных полиции в размере 50 рублей за каждый сеанс обмена информацией, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на совещании 11 ноября", — утверждает издание.Закон, разрешающий платный доступ бизнеса к базам МВД, был принят в ноябре 2025 года, а в марте 2026-го на общественное обсуждение был представлен проект постановления, утверждающий порядок запроса информации. Согласно документу, данные о действительности паспортов, регистрации по месту жительства и пребывания, а также регистрации иностранцев будут предоставляться за 50 рублей за каждый завершенный сеанс обмена информацией. Прогнозируемые поступления в бюджет оценены в 119,6 миллиарда рублей в год.Forbes отмечает, что в апреле 2026 года представители Банка России и Росфинмониторинга выступили против инициативы."Это неизбежно приведет к росту стоимости услуг для клиентов. Больше эти затраты переложить просто некуда", — приводит издание слова руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты.Ассоциация больших данных, которая объединяет "Яндекс", VK, "Сбер", Т-Банк, МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter и другие компании, назвала инициативу новым непрямым налогом, который повысит стоимость услуг для конечных потребителей.Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подчеркнул, что практически все значимые обращения клиента в банк требуют идентификации или проверки данных документа. Эту информацию можно получить только в МВД."По сути, сейчас каждый запрос предлагают обложить косвенным налогом, который будет переложен на клиентов", — заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мвд, денис мантуров, россия