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БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане - 19.11.2026, ПРАЙМ
БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
Вражеские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, крупного пожара удалось избежать, сообщает пресс-служба главы республики. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T09:47+0300
2026-11-19T09:47+0300
2026-11-19T09:47+0300
общество
татарстан
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САРАТОВ, 19 ноя - ПРАЙМ. Вражеские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, крупного пожара удалось избежать, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара", - сообщили в пресс-службе главы Татарстана журналистам.
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общество , татарстан
САРАТОВ, 19 ноя - ПРАЙМ. Вражеские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, крупного пожара удалось избежать, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара", - сообщили в пресс-службе главы Татарстана журналистам.