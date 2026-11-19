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БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане - 19.11.2026, ПРАЙМ

БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

Вражеские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, крупного пожара удалось избежать, сообщает пресс-служба главы республики. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T09:47+0300

2026-11-19T09:47+0300

2026-11-19T09:47+0300

общество

татарстан

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САРАТОВ, 19 ноя - ПРАЙМ. Вражеские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, крупного пожара удалось избежать, сообщает пресс-служба главы республики. "Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара", - сообщили в пресс-службе главы Татарстана журналистам.

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общество , татарстан