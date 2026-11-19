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В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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